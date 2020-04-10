Марченко призвал депутатов «Единой России» помогать избирателям на своих округах

Санкт-Петербург, 10 апреля. Депутат Государственной думы от «Единой России» Евгений Марченко решил подать личный пример коллегам по партии, приступив к развозке продуктов для нуждающихся жителей Северного округа Санкт-Петербурга. Все продуктовые наборы он приобретает на личные средства.

«Несистемная оппозиция вдруг стала очень волноваться о наших зарплатах и о том, готовы ли мы отдать их неким абстрактным нуждающимся. Так вот, вместо хайпа на общей беде сейчас необходимо заниматься конкретной помощью людям, — пояснил свою инициативу Федеральному агентству новостей Марченко. — Моя позиция такая: я депутат-одномандатник, в сегодняшнее сложное время я должен заботиться о своих избирателях, сосредоточив все силы на своем округе. У нас налажена активная обратная связь, есть списки малоимущих, в приемную поступают обращения, ответ на которые необходимо давать в первую очередь. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды — мы знаем этих людей и должны им помогать».

По словам парламентария, своим примером он рассчитывает сагитировать и других депутатов «Единой России», особенно одномандатников, помогать избирателям на их территориях. В продуктовые наборы, сформированные командой Марченко для петербуржцев, входят сахар, рис, греча, мука, макароны, растительное масло, сгущенка, чай, геркулес, тушенка, печенье, конфеты, пряники с начинкой и кофе, развозить их начинают с 10 апреля.