Москва, 10 апреля. Коронавирусная инфекция пришла навсегда, поэтому человечество ожидает вторая волна эпидемии. Об этом заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

«В Китае будет вторая волна коронавируса, и у нас будет. Поймите, коронавирус пришел навсегда, он больше не уйдет. Однако в конечном итоге, у людей появится к нему иммунитет, после чего он постепенно сойдет на нет», — пояснил Мясников.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.