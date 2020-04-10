Москва, 10 апреля. Федеральное медико-биологическое агентство представило тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса за 15-20 минут.

Одна из этих систем представляет собой микрофлюидные чипы, которые позволяют проводить индивидуальное тестирование на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, рассказали в пресс-службе ФМБА.

Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса. При этом используются более производительные ферменты, а температура реакционной смеси остается постоянной. Это позволило сократить время исследования до 15-20 минут.

В ФМБА уточнили также, что изготовление чипов проходит в три этапа. Первый представляет формирование чипов для изотермы на лазерном станке, второй — обработку чипов в плазме, а третий — сборку чипов на ультразвуковом станке. Мощность опытного производства составляет более 50 чипов в сутки.

Отметим, что помимо чипов, ФМБА представило вторую тест-систему. Она выглядит как 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Она позволяет проводить исследования на наличие в биоматериале антител к новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

«Важно отметить, что обнаружение антител в сыворотке крови пациента позволяет отслеживать период времени, за которое вырабатываются антитела в организме», — подчеркнули в агентстве.

Эта система будет подана на госрегистрацию в начале следующей недели.

