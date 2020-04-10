Матвиенко предложила узаконить совмещение стационарной работы и «удаленки»

Москва, 10 апреля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что возможность совмещения стационарной и удаленной работы надо закрепить законом.

Матвиенко обратила внимание, что сейчас многие компании перевели или переводят сотрудников на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса. При этом понятие «дистанционная работа» было закреплено в Трудовом кодексе РФ с 2013 года.

Однако действующее законодательство, как уточнила Матвиенко, не позволяет сочетать стационарную работу и дистанционную.

«Считаю, это положение надо исправлять, в том числе и применительно к государственной службе», — написала она в своем блоге на сайте Совета Федерации.

О том, что в России может появиться новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости, еще в марте сообщала газета «Известия». С такой идеей выступил «Общероссийский народный фронт». В ОНФ пояснили, что изменения в Трудовом кодексе позволят легализовать удаленную работу, на которую начало переходить все больше людей на фоне коронавируса.