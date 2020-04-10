Решение России о сокращении добычи нефти спасло рынок от краха

Решение России и Саудовской Аравии спасло нефтяной рынок от краха; снижение на десять миллионов баррелей в сутки позволит сохранить цены выше 30 долларов. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федеральном агентстве новостей.

Сокращение добычи

Российская Федерации и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Такие данные следуют из итогового коммюнике стран альянса по итогам завершившегося заседания.

Участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года.

«Базовым уровнем для корректировки добычи нефти является октябрь 2018 года для всех стран, за исключением Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации, для них базовый уровень одинаковый — 11 миллионов баррелей в сутки», — говорится в коммюнике.

На первом этапе (в мае-июне) планируется сокращение добычи нефти на 23% от базового уровня стран, на втором (июль-декабрь) — на 18%, на третьем (январь 2021 — апрель 2022 года) — на 14%. Получается, РФ и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей в сутки, 9,02 миллиона и 9,46 миллиона на каждом из этапов соответственно.

Поддержка рынка

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что Саудовская Аравия и Россия снижают добычу по 2,53 миллионов баррелей — более половины обозначенного объема (десять миллионов баррелей) будет снижено за счет двух стран. При этом США отказались участвовать в сокращении, указывая, что такое снижение уже произошло чисто технически (американцы просто не бурят скважины в привычном количестве).

«Это решение ОПЕК+ (Мексика уже подписала) поддержит рынок на короткое время —котировки могут вырасти до 35-40 долларов в ближайшие дни. Но проблема падения спроса (минус 25-30%) и лишней нефти на рынке (25-30 миллионов баррелей в сутки) лишь стала меньше, но никуда не делась. При этом мировые хранилища и танкерные мощности будут заполнены уже до конца мая — лишнюю нефть просто некуда будет девать», — пояснил Артем Деев.

По мнению экономиста, в такой ситуации стоит ожидать очередных встреч в рамках ОПЕК+. Должны идти активные переговоры других стран, не входящих в альянс, чтобы решить, какие действия стоит предпринять для дальнейшего балансирования рынка, уверен Артем Деев.

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко считает, что снижение объемов добычи нефти в рамках сделки с ОПЕК в любом случае поддержит нефтяной рынок и спасет его от краха. На текущий момент снижение на десять миллионов баррелей в сутки позволит сохранить цены выше 30 долларов.

«Дальше, при росте спроса на нефть будет расти и цена. Когда мировой спрос на нефть вырастет на 10-15 миллионов баррелей, а это точно произойдет в ближайшие 2-3 месяца, на рынке возникнет дефицит предложения, и цена поднимется выше 40 долларов. При этом сами страны-участники сделки в любом случае являются победителями в данной ситуации, так как они фактически сокращают невостребованный объем добычи, который в текущих условиях продать невозможно и получают в обмен на это стабилизацию и рост цены. Так что России эта сделка в текущем варианте очень выгодна, и она сейчас оправдана», — заключил Егор Клопенко.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.