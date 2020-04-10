Мексика сократит добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Москва, 10 апреля. Мексика согласилась сократить добычу нефти на сто тысяч баррелей ежесуточно в ближайшие два месяца. Соответствующее заявление сделала глава Минэнерго страны Росио Нале после переговоров ОПЕК+.

Росио Нале в своем микроблоге в Twitter написала, что «Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки». По ее словам, Мексика согласилась снизить нефтедобычу с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что США сократят добычу нефти дополнительно на 250 тысяч, чтобы помочь Мексике выполнить условия ОПЕК+.

Отмечается, что другие страны ОПЕК+ также поддержали предложение сократить нефтедобычу, однако сделка вступит в силу только при участии в ней Мексики.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что снизить добычу нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки возможно, если это будет происходить «по-партнерски». Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что технологически сделать это, конечно, довольно сложно. Но, как заметил эксперт, с точки зрения поддержки российской экономики, такое решение очень важно.