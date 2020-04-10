Названы три региона России без коронавируса

Москва, 10 апреля. Вспышка опасной коронавирусной инфекции обошла стороной лишь три российских региона. Вирус еще не добрался до Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также до Республики Алтай. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

За сутки на территории России были официально зарегистрированы 1786 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Согласно этим данным, страна уже четвертый день подряд бьет предыдущие рекорды по числу суточных заражений. До сегодняшнего дня максимальным был показатель в 1500 заболевших за один день.

Республика Тыва до сегодняшнего дня также входила в список регионов без коронавируса, однако за минувшие сутки там было обнаружено сразу шесть случаев заражения опасной инфекцией, передает «Царьград».

Отмечается, что Москва по-прежнему занимает лидирующую позицию по количеству инфицированных граждан. За сутки в столице подтвердились 1124 случая заражения. Впервые число пациентов превысило порог в тысячу человек.

Подчеркивается, что за все время пандемии в России скончались 94 человека. За минувшие сутки — 18 пациентов. Всего успешно побороли болезнь 795 человек.