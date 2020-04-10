Продюсер Пригожин сравнил гомосексуализм с вирусом

Москва, 10 апреля. Российский продюсер Иосиф Пригожин разразился гневной тирадой в адрес представителей сексуальных меньшинств, обвинив их в нетерпимости к иным мнениям. В эфире YouTube-канала «Алена, блин!» он сравнил гомосексуализм с вирусом.

Ведущая шоу спросила у супруга певицы Валерии, почему он лайкнул пост Виктора Дробыша о введении в Брунее смертной казни за нетрадиционные отношения. Продюсер вначале сказал, что часто ставит лайки не глядя, но затем выдал эмоциональную речь.

«Уважаемые любители разного вида развлечений сексуальных, занимайтесь сексом как хотите дома, не надо делать это достоянием общественности. Гомесексуализм — как вирус. Я не считаю это болезнью, но это вышло за пределы нормы», — заявил Пригожин.

По его словам, представители сексуальных меньшинств отличаются крайней нетерпимостью к другим точкам зрения. Продюсер отметил, носители традиционных ценностей всего лишь отвечают тем же отношением к гомосексуалам.

«Мы более толерантны, чем они — они воспринимают наше возмущение как ненависть по отношению к нам, потому что мы не современные. Я считаю некрасиво с ногой в одном месте показывать это где-либо и снимать в принципе», — подчеркнул он.

Пригожин также высмеял возможное участие гомосексуалов в военных конфликтах, заметив, что «их слабости не позволяют защищать страну, они заняты другим».