Правительство РФ увеличило планку кредитов для предоставления каникул из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» и утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы».

Так, для ипотечных каникул для жителей Москвы предельный размер займа составит 4,5 млн рублей, для регионов — до 2 млн рублей.

Ранее максимальная сумма по ипотеке была ограничена суммой в 1,5 млн рублей. Как уточняет НСН, таков средний размер ипотечного кредита по стране. Однако в некоторых субъектах он, конечно, выше. Например, в Москве и Петербурге. Именно поэтому было принято решение пересмотреть размер порога по «ипотечным каникулам».

Указ о кредитных каникулах президент РФ Владимир Путин подписал 3 апреля. На них могут претендовать граждане РФ, чьи доходы упали на 30% и более по сравнению с 2019 годом, напоминает телеканал 360.