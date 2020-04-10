Басков раскрыл результаты анализа на коронавирус после вечеринки с переболевшим Лещенко

Москва, 10 апреля. Народный артист России Николай Басков рассказал в своем Instagram-аккаунте об отрицательном результате теста на коронавирус.

Басков сдал тест на коронавирус после вечеринки с переболевшим коронавирусом Львом Лещенко, который нарушил карантин после поездки из-за рубежа. 78-летний певец пришел на торжество в честь дня рождения Аллы Крутой, где было много российских звезд.

Позднее у Лещенко диагностировали коронавирусную инфекцию. Изначально он был в реанимации, а потом его перевели в обычное отделение, отметил Infox.ru.

После совместного времяпровождения с Лещенко Басков решил сделать тест на коронавирус. Он опубликовал в своих соцсетях видео, на котором врач берет у него биоматериал для исследования.

«Я сдал тест на COVID-19, он отрицателен», — написал 43-летний артист.

Поклонники порадовались за исполнителя и принялись желать ему здоровья. Однако комментарий популярного телеврача Елены Малышевой был не столь оптимистичным.

«Дорогой Коля, до субботы можно заразиться 1000 раз. Этот тест говорит о том, что сегодня этот вирус у вас не выявили. Больше ни о чем», — написала телеведущая программы «Жить здорово».

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения в 57 регионах. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 11 917 человек. За весь период от инфекции скончались 94 человека, отметила «Вечерняя Москва».