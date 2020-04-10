Еще один авианосец США стал очагом коронавируса

Москва, 10 апреля. Вспышка коронавирусной инфекции произошла на борту авианосца ВВС США USS Nimitz. Об этом в пятницу заявил представитель начальников штабов США генерал Джон Хайтен.

Он не стал уточнять, сколько именно моряков заразились COVID-19, однако отметил, что речь идет об «очень небольшом числе». Всего экипаж USS Nimitz насчитывает 5 тыс. человек. В настоящий момент авианосец готовится к развертыванию в Тихоокеанском регионе.

Это уже не первый случай, когда находящиеся вдалеке от США американские корабли становятся локальным очагом коронавирусной инфекции. Ранее вспышка заболевания произошла на борту авианосца USS Theodore Roosevelt. Опасную инфекцию сперва подхватили лишь трое моряков, однако довольно быстро число заболевших выросло до 25 человек.

Ранее корабль заходил в порт вьетнамского города Дананг, где были зафиксированы случаи коронавируса. Всего в Дананге побывали 6,5 тысячи американских моряков и морских пехотинцев, которые приняли участие в торжествах в честь 25-летия нормализации отношений между США и Вьетнамом.

Напомним, что на сегодняшний день США занимают первое место в мире по числу заразившимся коронавирусом. В стране насчитывается 457 тыс. зараженных. За ней следуют Испания (152,4 тыс.), Италия (143,6 тыс.), Франция (117,7 тыс.) и Германия (115,5 тыс.). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о мировой пандемии. Многие страны закрыли границы, отменили авиасообщение и объявили карантин.