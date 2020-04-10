Лена Миро призвала Галкина и Киркорова сделать каминг-ауты

Москва, 10 апреля. Известный блогер Лена Миро призвала телеведущего и юмориста Максима Галкина, а также певца Филиппа Киркорова сделать каминг-ауты. Об этом она написала в своем блоге.

Средства массовой информации сообщили, что певец Егор Крид снова начал сотрудничать со своей бывшей возлюбленной — певицей Нюшей. Пара выпустила совместную песню. Воссоединение пары мотивировало блогера Лену Миро написать обличающую статью.

Как считает блогер, роман Нюши и Крида был ширмой для истинной сексуальной ориентации Крида. Она уверена, что последний относится к сексуальному меньшинству. Миро уточнила, что целый ряд российских артистов должен сделать каминг-ауты, так как наблюдать за их «отношениями» смешно. По словам Миро, это должны сделать телеведущий Максим Галкин, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров.

«Ориентацию, как шило в мешке, не утаишь. Сделайте каминг-ауты. Скажите правду», — написала она.

Ранее сделать каминг-аут предложили певице Светлане Лободе. Лобода разместила в своей социальной сети серию фотографий, на которых она изображена целующейся с музыкальным продюсером Нателлой Крапивиной.

При этом Лобода опубликовала снимки после того, как те же изображения были выложены в Сети инсайдерами. Ранее в Интернете появились фотографии, на которых Лобода и Крапивина, по данным СМИ, «то сливаются в нежном поцелуе, то сжимают друг друга в страстных объятиях».

Поклонницы певицы, опубликовавшей в Сети откровенные снимки, считают, что этой публикацией их любимица фактически осуществила каминг-аут. Это означает, что она добровольно и открыто признала свою принадлежность к нетрадиционной сексуальной ориентации.