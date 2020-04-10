В Совфеде объяснили, почему миру не от кого ждать помощи в борьбе с COVID-19, кроме России

Россия действительно в состоянии нарастить мощности по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до гигантских значений, превышающих внутренний спрос на данную медицинскую технику. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение замглавы Минпромторга РФ Олега Бочарова о том, что к России с просьбой прислать им аппараты ИВЛ обратились более 30 стран. Чиновник отметил, что данную ситуацию необходимо использовать для выхода на международные рынки медицинского оборудования и заявил, что у российской промышленности есть все возможности, чтобы сконцентрировать свои мощности «как в Великую Отечественную войну». Так, за апрель производство медтехники планируется увеличить в 8 раз, за май — в 25, а за июнь — в 30.

«Все эти цифры максимально реальны, — уверен сенатор. — Наша страна начала готовиться к эпидемии уже в январе и теперь мы в состоянии обеспечить взрывной рост производства аппаратов ИВЛ. Тем не менее пока этого не произошло, прежде чем помогать кому бы то ни было, чиновники должны все правильно посчитать. Если мы, исходя из нынешней ситуации, в состоянии в избытке обеспечить себя данной медицинской техникой, то излишки вполне можно отправить за пределы России тем государствам, которые ведут себя по отношению к нам по-дружески».

Однако, продолжил парламентарий, если по результатам проведенных подсчетов в РФ будет наблюдаться острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, куда-либо их отправлять ни в коем случае нельзя.

«В любом случае подобные решения будут приниматься только на самом высоком уровне, — успокоил Цеков. — Как известно, наши государственные органы недавно запретили вывозить из страны лекарства и аппараты ИВЛ, но если внутренняя обстановка будет позволять, а международная — требовать, то грех будет не занять мировые рынки медицинского оборудования нашей продукцией».

Собеседник ФАН объяснил, почему такое большое количество государств со всего мира обратилось за помощью с поставкой медтехники именно к Российской Федерации: наша страна одна из немногих, кто держит под контролем ситуацию с коронавирусом и обладает при этом мощной промышленностью.

«А к кому им еще обращаться? — спрашивает сенатор. — К Германии, у которой, может быть, и сильная экономика, но у самой напрочь отсутствуют аппараты ИВЛ? Или к США, где эпидемия вышла за все разумные пределы? Россия представляется здесь самым логичным адресатом для просьб о помощи».

Напомним, по состоянию на 10 апреля, всего в мире обнаружено 1 587 593 случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом 353 934 человека вылечились, а 95 259 — погибли. Число заболевших в России — 11 917 (795 выздоровели, 94 умерли).