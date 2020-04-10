Украина восстановила унитазы на катерах «москитного флота»

Николаев, 10 апреля. «Николаевский судостроительный завод» завершили ремонт малых бронированных артиллерийских катеров «Вышгород» и «Никополь». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

«На обоих катерах отремонтирована наружная обшивка подводной части, винто-рулевые комплексы, протекторная защита, донно-бортовая арматура, судовые системы и оборудование, выполнена покраска», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что один из этих катеров был задержан российскими пограничниками в ходе провокации Киева в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир Яны Капу» из состава Военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России и вошли в территориальные воды РФ. Украинские катера осуществляли опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских судна и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.

Позднее украинские моряки вернулись на родину, а катера и буксир были переданы Киеву. При этом командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что на украинских катерах «москитного флота» якобы были демонтированы плафоны, розетки и унитазы.

В свою очередь российские пограничники в ответ обнародовали видеозапись, свидетельствующую о том, что в момент передачи судов Киеву сантехника и другое оборудование на катерах были в наличии.