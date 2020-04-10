Специалисты рассказали, как обезопасить себя от коронавируса после прогулки

Москва, 10 апреля. Специалисты поделились с россиянами несколькими советами, которые помогут снизить угрозу заражения коронавирусом во время и после прогулок. Рекомендации опубликованы в Telegram-канале портала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, который публикует актуальные данные об эпидемиологической ситуации.

Первое правило — не прикасаться ни к каким поверхностям на улице. Грязные поверхности — один из главных факторов риска. По приходу домой необходимо помыть лицо и руки горячей водой с мылом и принять душ.

Кошельки, ключи, верхнюю одежду и обувь необходимо держать в прихожей, а сумки и пакеты протирать дезинфицирующим средством. Это может быть как обычная влажная салфетка на спирту, так и раствор хлорки, разбрызганный с помощью пульверизатора.

Также нужно обработать антисептиком мелкие вещи, которые человек достает на улице. К ним относится мобильный телефон и очки. Одежду рекомендуется стирать как можно чаще при температуре 60 градусов и выше. Кроме того, вещи можно обрабатывать горячим паром.

Накануне Минздрав РФ посоветовал россиянам использовать соляной раствор, чтобы промывать слизистую носа. По словам врачей, это является хорошим средством профилактики коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.