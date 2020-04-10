Сябитова объяснила слова Гузеевой о браке женщин после 40 лет

Москва, 10 апреля. Российская сваха Роза Сябитова объяснила слова своей коллеги по программе «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой о том, что у женщин после 40 лет нет шансов выйти замуж.

В эксклюзивном интервью журналисту издания «Слово и Дело» Сябитова заявила, что шансов, конечно, мало, «только если вы не Анжелика Варум». Она призналась, что согласна со словами Гузеевой и объяснила, что все дело в природных и социальных условиях.

«Семья держится на общей реальности — совместно нажитое имущество и дети», — сказала Сябитова.

По словам свахи, мужчина отвечает за количественную сторону человеческого рода, а женщина — за качественную. Она добавила, что выбор партнера лежит на плечах представительны прекрасного пола. Но важно понимать, что мужчины выбирают молодых женщин, которые могут родить большее количество детей.

Российская сваха заметила, что женщине после 40 лет не надо наживать имущество — у нее все есть. Брак в таком возрасте невыгоден и с юридической точки зрения, так как при разводе придется его делить.

«Соответственно детей, если она разумная, она рожать не будет. Поэтому для мужчины, как будущая жена, такая женщина не очень интересна», — подчеркивает собеседница издания.

Она посмотрела на ситуацию и со стороны молодой девушки. По словам Сябитовой, ей должно быть обидно, так как «взрослая женщина забирает у нее потенциального жениха и будущего мужа». Сваха призвала женщин после 40 не строить воздушные замки, а концентрировать внимание на себе, родных и близких.

Напомним, Гузеева оскорбила участницу шоу «Давай поженимся!», которая в 42 года решила обзавестись парой. Телеведущая резко высказалась о планах женщины, отметив, что у нее нет шансов. По словам Гузеевой, множество состоятельных женщин старше 40 лет, имеющих в собственности недвижимость, не могут найти себе спутника.