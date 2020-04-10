Лазарева суббота: что вспоминают, история и традиции, почему едят икру, что нельзя делать

Православные христиане готовятся вступить в самое важное время подготовки к Пасхе 2020 — Страстную неделю, когда вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Страстной неделе предшествует очень важные для всех христиан дни — Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В этом году в православии эти праздники отмечаются 11 и 12 апреля.

Что вспоминают в Лазареву субботу

Лазарева суббота посвящена воспоминанию о чуде, совершенном Иисусом Христом по дороге в Иерусалим, куда Спаситель шел, чтобы исполнить свое предназначение: претерпеть предательство и муки, принять смерть, чтобы искупить все грехи человеческие, а затем воскреснуть.

Чудо, совершенное Христом, тоже имело отношение к Воскресению, оно стало как бы «репетицией» Пасхи. Прежде, чем воскреснуть самому, Иисус воскресил своего друга — праведного Лазаря.

Лазарь, глубоко уважаемый согражданами, жил в селении Вифания рядом с Иерусалимом. По дороге в Иерусалим Иисус узнал, что Лазарь тяжело заболел. Иисус решил посетить больного, но, придя в Вифанию, узнал, что Лазарь скончался четыре дня назад, а его тело погребено в пещере, вход в которую завален камнями.

Иисус потребовал убрать самый большой камень, закрывающий вход в пещеру, и воскликнул:

«Лазарь! Выйди!»

По слово Иисуса и произошло: Лазарь воскрес, и весть о чуде мгновенно долетела до Иерусалима.

После этого Иисус продолжил свой путь и на следующий день вошел в Иерусалим. Праздник в честь этого события так и называется — Вход Господень в Иерусалим. В восточной традиции принято название Вербное воскресенье.

Об этом празднике, о его особенностях и приметах, о том, как освящать ветки вербы во время эпидемии коронавируса, читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Что можно есть в Лазареву субботу

Перед самым строгим временем Великого поста — Страстной неделей — в Лазареву субботу и Вербное воскресенье разрешена праздничная трапеза с горячей постной пищей на растительном масле. Также разрешены рыба, морепродукты и вино.

По русской традиции в Лазареву субботу едят не саму рыбу (хотя это не запрещено), а рыбную икру. Эта традиция имеет глубокий смысл. Лазарева суббота — это праздник в память о воскрешении Лазаря из мертвых. А икра, как и пасхальное яйцо, — это символ новой жизни, воскресения. Как Лазарева суббота — «репетиция» Пасхи, так рыбная икра — прообраз крашеных пасхальных яиц — символа Воскресения Христова, возрождения жизни, превращения неживого в живое.

Что нельзя делать 11 апреля из-за коронавируса

В связи с ограничениями из-за вспышки коронавирусной инфекции в Лазареву субботу и Вербное воскресенье крайне нежелательно посещение храма (в том числе для освящения веточек вербы, которые принято ставить у икон, а затем хранить целый год). Церковь призывает верующих к домашней молитве.

Категорически запрещено посещение любых публичных мест и выход без надобности из своего жилища.

Нельзя есть скоромную пищу, также нельзя нарушать традиций православных праздников. К традиционным запретам относится тяжелая работа, а также ссоры, споры, светские увеселения, телесная близость между супругами и т. д.

Согласно народной традиции, в Лазареву субботу нельзя собирать с пола крошки, иначе богатства и счастья не видать. Это соотносится с запретами, связанными с коронавирусом, когда требуется особенно тщательное соблюдение чистоты, и еда тоже должна соответствовать всем гигиеническим нормам.