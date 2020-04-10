Путин потребовал укреплять позиции России на мировом рынке пусковых систем



Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин призвал укреплять позиции России на мировом рынке пусковых систем.

«При этом крайне важно, чтобы наши средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными», — заявил глава государства, выступая в ходе видеосовещания по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

В частности, он указал на то, что на космодроме Восточный в установленные сроки должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого класса. Президент напомнил, что начало их летных испытаний было намечено на 2023 и 2028 годы соответственно.

Напомним, в 2023 году на Восточном должны совершить первый пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с беспилотным кораблем «Орел», а в 2028 году планируется старт ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».

Ранее НСН сообщала о том, что ракеты «Ангара-А5» и «Ангара-1.2» будут переданы Министерству обороны РФ уже в 2020 году. Данные ракеты производит омское объединение «Полет».