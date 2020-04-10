Российские звезды запустили эстафету благодарности врачам во время эпидемии

Российские звезды записали видеообращения в поддержку медицинских работников страны. Эстафету благодарности #скажиспасибоврачам поддержалл социальный блок Правительства Москвы.

«Наши врачи самоотверженно, рискуя своим здоровьем, продолжают нести профессиональную вахту от 8 до 12 часов. Все это время они находятся в изоляции и могут только два раза покинуть отсеки с COVID-19 положительными пациентами, — сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе социального блока правительства Москвы. — Сейчас им как никогда нужна наша поддержка. Этой акцией мы хотим поблагодарить всех, кто находится «на передовой». Мы уверены, что добрые слова придадут им сил».

Так, телеведущая и актриса Юлия Меньшова опубликовала трогательное видеообращение к медицинским работникам.

«Врачи, медсестры, медбратья и все, кто работает сегодня в больницах — первые, кто заботятся о том, чтобы человечество справилось с пандемией. На страже здоровья сегодня стоят именно они. Я даже представить себе не могу, как это трудно, ответственно, сложно, и какой это вызов! Сколько времени они проводят в больницах, зная, что больше всех подвержены опасности, от которой пытаются спасти нас всех», — сказала она.

Эстрадные артисты Наталья Подольская и Владимир Пресняков также призвали россиян присоединиться к акции. Супруги рассказали, что продолжают соблюдать режим самоизоляции.

«Дорогие медицинские работники, вы настоящие супергерои на планете! Вы спасаете жизни, дарите надежду. Каждый раз, когда приходите на работы вы боритесь за нас, не зная до конца, что вас ждет. Мы очень вам благодарны! Спасибо за то, что вы сейчас делаете для нас!» — говорит Наталья в видеоролике, размещенном в Инстаграм.

По мнению певицы Анастасии Спиридоновой, вся страна знает, какой ценой дается всем медикам ежедневная борьба за жизни россиян.

«Дорогие доктора, медсестры, медицинские работники! Надежда жителей нашей страны обращена в вашу сторону. Мы знаем, что каждый день вы контактируете с инфицированными пациентами, вы заботитесь о них и делаете их здоровыми. Вы спасаете нас. Но мы так же знаем, что вы подвергаете опасности свое здоровье и свои жизни. Вы должны знать, что очень многие благодарны вам и говорят вам спасибо. Я говорю вам спасибо. Спасибо за ваш труд и за то, что вы есть!» — обратилась она к медикам.

Не остался равнодушным к акции и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев.