Воробей рассказала о полуобморочном состоянии при знакомстве с Пугачевой

Москва, 10 апреля. Пародистка Елена Воробей рассказала о полуобморочном состоянии при знакомстве со звездой советской и российской сцены Аллой Пугачевой.

Артистка в студии программы «Судьба человека» на телеканал «Россия 1» поделилась впечатлениями о знакомстве с Пугачевой. По ее словам, это произошло на «Рождественских встречах» знаменитой певицы.

«Я когда первый раз ее увидела, то думала, что потеряю сознание. Она казалась мне божеством. Есть немного людей, рядом с которыми теряешься. Находишься в полуобморочном состоянии. Алла Борисовна как раз из их числа», — сказала 52-летяя артистка в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым.

Спустя некоторое время Воробей стала делать пародии на Пугачеву, и артистка была рада узнать, что ее творчество нравится Примадонне.

«Когда она увидела меня в пародиях на себя, то сказала: «А ты себя недооцениваешь. Ты гораздо глубже», – вспомнила пародистка.

По словам Воробей, в ходе одного из разговоров жена юмориста Максима Галкина назвала ее трагикомической актрисой. Рядом с Пугачевой в тот момент находилась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек, и она согласилась со словами певицы, добавила пародистка.