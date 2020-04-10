Постоянные нарушения самоизоляции главой «Альянса врачей» могут обернуться уголовным делом

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева из-за систематического нарушения режима самоизоляции в Москве может получить три штрафа в соответствии с КоАП РФ. Кроме того, если ее постоянные вылазки в регионы приведут к тяжелым последствиям, правоохранительные органы вправе завести уголовное дело в отношении протеже Алексея Навального.

Васильева 30 марта объявила о начале «всероссийской мединспекции» и сборе средств на приобретение для сотрудников больниц и клиник средств индивидуальной защиты (СИЗ). За несколько дней профсоюзу удалось собрать около четырех миллионов рублей, однако полной уверенности в том, что все средства пошли на заявленные нужды, нет.

Три случая нарушения режима самоизоляции

Первый выезд в рамках «мединспекции» состоялся в Новгородскую область, в город Окуловку. В составе колонны из четырех автомобилей Васильева отправилась в населенный пункт, но в пути была остановлена сотрудниками ДПС. В ходе проверки выяснилось, что у главы профсоюза отсутствуют документы на транспортное средство. По прибытии в Окуловку лидер организации была задержана и доставлена в местное ОВД, где был составлен протокол по факту нарушения режима самоизоляции.

Выписанные в качестве предупреждения штрафы не отбили желания у Васильевой и дальше провоцировать правоохранительные органы. Уже 7 апреля глава «Альянса врачей» снова нарушила режим самоизоляции, отправившись в подмосковный Реутов в попытке доставить туда СИЗ для врачей. Без предварительного уведомления руководства ЦГКБ города Васильева прибыла в больницу, где снова попыталась устроить скандал. Полицейские проверили документы у членов организации, напомнив им о государственных мерах борьбы с инфекцией, и пропустили.

Охранники больницы, также не получившие уведомления от альянса, отказались пускать его членов внутрь ЦГКБ и принимать коробки с неизвестным содержимым. Товары в конечном итоге якобы были переданы сотруднику больницы, который приехал за ними на личном автомобиле. В случае с Реутовом Васильева ответственности не понесла.

Третье нарушение режима самоизоляции главой профсоюза произошло 10 апреля — лечащий врач Навального отправилась в подмосковный Солнечногорск.

Неустановленное частное лицо

По сообщениям «Альянса врачей» в соцсетях, профсоюз передал «1000 масок, 600 перчаток и 100 литров антисептика» сотрудникам медучреждений города. Поскольку руководство больницы Солнечногорска отказалось принять коробки с неизвестным содержимым, Васильева использовала проверенную в Реутове методику, передав товар неизвестному «доктору».

Руководство в последний момент отказалось официально принимать у нас средства защиты. Теперь едем домой к одному из медиков, чтобы передать СИЗ — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 10, 2020

Так как имени «врача» указано не было, вполне вероятно, что данная акция с доставкой «на квартиру» была спланирована заранее. Как и в прошлый раз, якобы СИЗы, по сути, пропали, попав в руки неустановленного частного лица, а значит, средства, переведенные на это, были потрачены впустую.

Возможное уголовное дело

Доставка медоборудования в Солнечногорск стала уже третьим случаем нарушения режима самоизоляции сотрудниками «Альянса врачей» и Васильевой в частности. Глава организации вместе с подчиненными троекратно нарушила статью 20.6.1 КоАП РФ «Невыполенение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Если правоохранительные органы обратят внимание на злостное нарушение Васильевой законодательства, то ей может грозить три административных штрафа до 20 тысяч рублей каждый.

Кроме того, если нарушение режима самоизоляции Васильевой повлечет за собой тяжкие последствия в рамках распространения коронавируса, суд сможет привлечь главу альянса к уголовной ответственности.

Впрочем, сотрудники МВД, очевидно, не собираются идти на провокацию, на фоне которой Васильева сможет выставить себя «жертвой режима» и заработать политические очки. Тем не менее явное игнорирование прямых намеков от правоохранительных органов главой профсоюза в конечном итоге может привести к очень плачевным для ее имиджа последствиям.

Напомним, что 26 марта Васильева после обращения ФАН в правоохранительные органы писала объяснительную по факту распространения фейков о количестве заболевших коронавирусом в России. Нарушение законодательства в этой области также может стать проблемой для главы «Альянса врачей».