Ползавшая на четвереньках дочь Успенской выставила свою картину на аукцион

Лос-Анджелес, 10 апреля. Скандально известная дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выставила свои картины на аукцион.

«Auction soon. Скоро аукцион», — коротко прокомментировала девушка в своем Instagram.

Подписчики, среди которых в основном были русскоговорящие люди, отреагировали на творчество дочери Успенской по-разному. Некоторые поддержали творческое начало Татьяны («Хорошее настроение! Супер!»), другие начали давать советы по живописи («Таня, ты не пробовала рисовать эпоксидной смолой? Очень красивые картины получаются»), третьи бросились строить догадки, что же все-таки изображено на полотне («Невеста?»). Сама художница никого не удостоила ответом. Когда состоится аукцион, где, какие будут лоты, помимо указанной картины, и какова стартовая цена — неизвестно.

Отметим, что Татьяна Плаксина, которая в настоящее время проживает в США, уже не раз оказывалась в центре скандала. Девушка сбежала от матери к отцу в Штаты, обвинив Успенскую в том, что та пытается контролировать ее жизнь и направляет своих людей следить за дочерью. По словам девушки, конфликт произошел после того, как она неудачно упала с велосипеда в Коста-Рике, угодив в больницу. Плаксину возмутило то, что Успенская раскрыла СМИ подробности инцидента, не посоветовавшись с дочерью.

Кроме того, в апреле в апреле появилось видео, на котором видно, как Татьяна в США перелезает через забор и ползет на четвереньках в сторону дома. Необычные кадры, снятые прохожими, были показаны в эфире телеканала НТВ. Пользователи Сети считают, что и на этот раз девушка находилась в неадекватном состоянии из-за наркотиков.