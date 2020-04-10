Москва, 10 апреля. Бывший менеджер, певец и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о финансовых трудностях, с которыми в ближайшее время столкнутся звезды российского шоу-бизнеса.

По его словам, карантинные меры, которые были введены в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, привели к отмене концертов российских артистов. Он также добавил, что через полгода звезды российской эстрады скатятся в нищету и будут вынуждены продавать свои вещи с аукциона, чтобы свести концы с концами.

«Единственное скажу, как продюсер, что если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что», — написал Разин на своей странице в Instagram.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавируса погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.