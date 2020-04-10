Экономист заявил, что покупка правительством Сбербанка вытащит экономику РФ из депрессии

Правительство меняет модель управления российской экономикой. Так Федеральному агентству новостей прокомментировал завершение сделки министерства финансов и Центрального банка РФ по выкупу Сбербанка экономист Василий Колташов.

В ходе сделки Минфина и ЦБ стоимость 50% акций (11,293 миллиарда) составила 2,14 триллиона рублей. Покупка была осуществлена за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Минфин информирует, что… 10 апреля 2020 года у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния приобретены 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50% от общего количества акций данной кредитной организации)», — говорится в сообщении ЦБ.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов предложил, что в качестве цели покупки Сбербанка может выступать необходимость изменить тип подчинения крупнейшего банка в стране в части стратегии использования его ресурсов.

«Метод управления ЦБ немного другой. Он использует Сбербанк через свои денежные механизмы, то есть через процентную ставку и кредитование. Но если нужно вытаскивать экономику из депрессии, что предстоит в любом случае делать, то в этой ситуации наличие в распоряжении правительства крупнейшего национального коммерческого банка может помочь активно кредитовать определенные компании в различных проектах. Это будет стратегия крупномасштабного инвестирования. Например, прокредитовать жилищное строительство в регионах, то есть перезапустить отрасли», — пояснил Колташов в комментарии ФАН.

Как указывает собеседник ФАН, кредиты должны предоставляться определенным компаниями, которые действительно нуждаются в них. В рамках этого должны быть «построены в новые управленческие и технологические цепочки», политику которых определяет правительство.

«Для этого составляется список проблемных предприятий. Банк будет здесь расходовать собственные средства на основе схем, которые не являются чисто коммерческими. Через эти кредиты можно обеспечить зависимость и управляемость этих предприятий правительством. Кредит будет давать Сбербанк, но сделку нужно будет заключать с правительством. Это можно рассматривать в контексте изменения модели управления российской экономикой», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что законопроект, предусматривающий выход регулятора из капитала ПАО «Сбербанк России» был разработан министерством финансов и Центробанком. В ЦБ отметили, что решение было принято из-за конфликта интересов, возникающего при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа.