В Роспотребнадзоре высказались о сроках завершения пандемии в мире

Москва, 10 апреля. Сроки окончания эпидемии коронавируса никто сейчас назвать не сможет, заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Об этом она сообщила на заседании Евразийского межправительственного совета, стенограмма которого опубликована на сайте российского правительства. Глава Роспотребнадзора уточнила, что четких прогнозов, как поведет себя вирус, тоже нет.

«Сроков окончания этой ситуации не может назвать никто в мире», — подчеркнула она.

По словам Поповой, никто в мире не может спрогнозировать то, как поведет себя вирус, с которым человечество знакомо всего три месяца.

Ранее замглавы Министерства торговли и промышленности РФ Олег Бочаров заявил, что свыше 30 стран обратилось к России с просьбой предоставить аппараты искусственной вентиляции легких из-за эпидемии коронавируса.

Бочаров сравнил мобилизацию производителей медицинского оборудования с промышленными предприятиями Советского Союза, которые в годы войны смогли быстро перестроиться и увеличить объем производства для нужд фронта. В апреле производство медицинской техники планируется увеличить в восемь раз, в мае — в 25 раз, в июне — в 30 раз.

В ближайшее время в России будет сформирован консорциум предприятий медицинского производства, который наладить выпуск отечественной продукции по наиболее важным направлениям, пишет «Газета.ру».

Отметим, что Россия уже оказала помощь ряду стран в связи с мировой эпидемией коронавируса. Так, например, Москва направила в Италию несколько самолетов с медицинским оборудованием и специалистами (военные врачи и вирусологи). Последние работают в итальянском Бергамо, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Аналогичную помощь Россия предоставила Сербии, а в начале года, когда главный очаг коронавируса находился в Китае, Москва предоставила Пекину гуманитарную помощь с медицинскими масками и медицинскими приборами.