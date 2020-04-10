Урганта поразил метод борьбы с коронавирусом Гузеевой

Москва, 10 апреля. Необычный метод борьбы с коронавирусом актрисы Ларисы Гузеевой поразил шоумена Ивана Урганта. Телеведущий отметил, что звезда экрана за время ведения программы «Давай поженимся» ни разу не брала больничный.

Ургант в своем вечернем шоу комментировал самые актуальные новости последних дней и не смог пройти мимо очередного выпуска «Давай поженимся». Одним из гостей ток-шоу стал депутат Государственной думы Александр Старовойтов.

Гузеева отметила, что мужчина прекрасно выглядит. Политик сказал, что похудел на четыре килограмма и упомянул, что недавно переболел «лайтовой» формой коронавируса.

Звезда «Жестокого романса» явно испугалась, но не зная, что предпринять, решила «отпугнуть» возможную инфекцию необычным заклинанием.

«Тьфу-тьфу-тьфу три раза, не моя зараза, кто наступил, тот и полюбил, лети-лети, ни в кого не попади», — произнесла Гузеева, размахивая руками.

Ургант, комментируя «народное» средство по борьбе с коронавирусом, задался вопросом, почему 60-летняя артистка использовала «гимн Роскосмоса», указал «Царьград». Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев допустил, что Гузеева нашла лекарство против смертоносной инфекции.