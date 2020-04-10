Экономисты прогнозируют рост курсов нефти и рубля после сделки ОПЕК+

Цены на нефть, а вслед за ними и стоимость российской валюты вырастут после того как страны-участницы ОПЕК+ договорятся о сделке по общему сокращению нефтедобычи. Встреча представителей нефтедобывающих государств прошла 9–10 апреля в форме онлайн-конференции.

Несмотря на неконструктивную позицию США, отказавшихся участвовать в переговорах, достигнутые на них предварительные договоренности помогут российской экономике, полагают опрошенные Федеральным агентством новостей эксперты.

Равные партнеры

Переговоры стран-участниц ОПЕК+ начались в четверг в формате видеоконференции и продлились более 10 часов. Было решено сократить добычу нефти на десять миллионов баррелей в сутки в ближайшие два месяца, то есть в мае-июне. В июле-декабре снижение составит восемь миллионов баррелей в сутки, а в 2021 году — предварительно 6 миллионов баррелей в сутки.

В ходе обсуждения Россия и Саудовская Аравия договорились снизить добычу каждая на 2,5 млн баррелей в сутки. Ирак «ужмется» на 1,06 млн баррелей, ОАЭ на 0,72 млн баррелей. Из всех участников сделки несговорчивость проявляет пока только Мексика: вместо сокращения на 400 тысяч баррелей в сутки она готова «поступиться» лишь 100 тысячами баррелей. Такая позиция Мехико «подвешивает» ситуацию: саудиты уже заявили, что без мексиканского согласия сделки не будет.

Так или иначе, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов назвал беспрецедентными решения ОПЕК+ по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

«Россия взяла на себя весьма существенную долю обязательств. Москва принципиально договорилась о снижении добычи нефти в ближайшие два месяца в объеме 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это такая же величина, на которую пошла Саудовская Аравия», — отметил Громов.

Раньше основную нагрузку по сокращению добычи нефти в рамках соглашения нес Эр-Рияд. Сейчас же саудиты и Россия выступают как равноправные партнеры в рамках новых контуров сделки.

Нефтяной рынок будет восстанавливаться медленно в условиях тяжелых последствий пандемии коронавируса — именно поэтому сокращения нефтедобычи будут продолжены, считает Громов.

Сокращают все?

Таким образом, если сделка не сорвется, страны ОПЕК+ примут на себя обязательства по существенному сокращению добычи уже в мае. Достаточно ли этого для выправления нефтяных цен?

«Весь объем нефтяного рынка до кризиса, связанного с пандемией коронавируса, оценивался примерно в 100 миллионов баррелей в сутки. Страны-участницы ОПЕК+ готовы пойти на сокращение 10% мировой добычи. Но последние оценки, которые проводят ведущие аналитические агентства, в том числе и наш Институт энергетики и финансов, показывают, что рынок просел гораздо глубже за последние недели», — констатирует собеседник ФАН.

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и вернуть котировкам рост, необходимы более радикальные меры по сокращению добычи, например на 20–25 миллионов баррелей в сутки, приводит цифры экономист. Это в 2,5 раза выше тех значений, которые готовы предложить страны ОПЕК+.

«Это означает, что другие участники рынка, которые не являются участниками соглашения ОПЕК+, в первую очередь такие крупные нефтедобывающие страны, как США, Канада, Норвегия, Бразилия, тоже должны в той или иной форме провести сокращение добычи», — рассуждает Алексей Громов.

В противном случае эффектов, которые обещает ОПЕК+, окажется недостаточно для стабилизации рынка в долгосрочной перспективе, заявил эксперт. При этом России стоило бы выйти с общим планом снижения уровня добычи нефти всеми странами-нефтепроизводителями, в том числе США, полагает собеседник ФАН.

«Если согласованного плана в части сокращений не будет, то рынок нефти обвалится до нулевых значений. В текущих сложных условиях для нефтяного рынка, который пострадал больше, чем мировая экономика в целом, эти решения тяжелые, но необходимые», — заключил экономист.

Рубль станет крепче

Президент Национального союза кредитных брокеров Владимир Гамза уверен, что после встречи ОПЕК+ цены на нефть, а следовательно и курс рубля будут расти.

«Мы понимаем, что самые главные игроки, с точки зрения стабилизации цен на нефть, — это, конечно, Россия и Саудовская Аравия. И у меня есть полное ощущение, что по самым принципиальным позициям они, конечно, договорились — иначе они не выходили бы на публичное совещание», — отмечает Гамза.

Единственные разногласия, которые есть между странами, сводятся к вопросу о том, с какого уровня добычи будет отсчитываться снижение.

«Сейчас остается два крупных игрока, с которым пока нет договоренности: это США и Мексика. Думаю, с американцами мы все-таки найдем какое-то решение. А учитывая, что Саудовская Аравия и США в вопросах нефтедобычи часто выступают в тандеме, думаю, именно саудиты смогут убедить Вашингтон понизить уровень добычи до необходимых значений», — предполагает президент Национального союза кредитных брокеров.

Пока Мексика согласилась «снизиться» лишь на 100 тысяч баррелей в сутки, но этого мало. Кроме того, неясной остается и позиция Бразилии, добавил собеседник ФАН. И все же самым важным прорывом на переговорах ОПЕК+ является договоренность между Москвой и Эр-Риядом.

«Ключевую задачу мы решили: мы принципиально договорились с Саудовской Аравией. Сейчас цены на нефть начнут потихоньку подниматься, стабилизироваться, — убежден эксперт. — Но, конечно, все будут ждать окончательного решения, чтобы определиться с долгосрочными контрактами».

Если говорить о конкретных цифрах, то цены на нефть будут стабилизированы на уровне 30–40 долларов за баррель, прогнозирует экономист.

«Я думаю, это сейчас разумные цифры. Совершенно точно, ниже 30 долларов за баррель цена не будет, но и вряд ли она повысится выше 40», — предполагает Гамза.

Вслед за этим начнется и рост национальной валюты, считает он.

«Рубль также начнет укрепляться. Думаю, в ближайшее время нам следует ожидать курса в районе 65–70 рубля за доллар», — добавил собеседник ФАН.

Западные пузыри должны лопнуть

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечает: несмотря на то, что сделка еще не была заключена, позитивные процессы, которые произошли на переговорах, уже влияют на курс рубля.

«Рубль уже достаточно серьезно укрепился, — констатирует Аксаков. — Мы ожидаем, что в конце концов страны ОПЕК+ договорятся об окончательных параметрах добычи нефти и графике соблюдения этих параметров».

Однако будущее соглашение ОПЕК+ — это только один фактор, который влияет на цену на нефть и на экономику в целом.

«Самое главное для нас сейчас — это как можно быстрее преодолеть последствия пандемии и вслед за этим — рецессии в экономике», — убежден депутат.

Как полагает Аксаков, рецессия в мировой экономике была вызвана не только коронавирусной пандемией, но и накопившимися «пузырями» в ряде западных экономик.

«Очевидно, эти пузыри должны были лопнуть, — признает парламентарий. — Пандемия стала спусковым крючком, который простимулировал соответствующие процессы на мировых рынках».

Но в настоящее время имеются все основания предполагать, что кризис будет преодолен успешно, считает он.

«Встреча ОПЕК+ — это хороший сигнал для экономики. Вторым хорошим сигналом станет прекращение пандемии», — перечисляет Аксаков.

Вслед за этим постепенно начнется выздоравливание мировой экономики, уверен депутат.

«То, как быстро это случится, будет зависеть от того, какие процессы будут происходить у нас в стране и во всем мире. В США беспрецедентные суммы брошены на решение экономических проблем, Европа предпринимает серьезные действия, чтобы поддержать свою экономику. Все это не может не сказаться позитивно на нашей экономике», — заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

Первый проректор Высшей школы экономики Лев Якобсон в беседе с корреспондентом ФАН отмечает, что в настоящее время заключение сделки ОПЕК+ является необходимостью.

«Я не знаю, состоится ли в итоге сделка ОПЕК+: это вопрос не экономики, а дипломатии. Однако, думаю, что все нефтедобывающие страны нуждаются в такой сделке», — подчеркнул Якобсон.

По словам экономиста, «период испытания нервов на прочность» уже прошел.

«Всем понятно, что осложнения на нефтяном рынке, производные от осложнений в мировой экономике, пройдут не завтра. Соответственно, надо договариваться», — пояснил ученый.

Основные участники этого рынка — Россия, Саудовская Аравия, другие страны Персидского залива и даже США — уже пришли к согласию, считает собеседник ФАН.

«Сейчас процесс тормозит Мексика. Надо надеяться, там тоже восторжествует благоразумие», — резюмировал Лев Якобсон.

Переговоры стран-производителей нефти состоялись на фоне резкого падения нефтяных котировок в мире. Цены на нефть обрушились до 30 долларов за баррель и ниже в марте этого года, когда сорвалась сделка ОПЕК+. Эр-Рияд настаивал на дальнейшем сокращении добычи со стороны России, в ответ Москва выражала готовность пойти на снижение лишь если к ней присоединятся остальные нефтедобывающие страны. В результате саудиты объявили Москве ценовую войну, увеличив объем добычи и таким образом обвалив цены на нефть.