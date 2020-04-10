В России осталось три региона без коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус зарегистрирован уже в 82 регионах России 82 региона — до таких масштабов разрослась география коронавируса в России. Первый подтвержденный случай зарегистрирован сегодня в республике Тыва. Таким образом, пока незараженными остаются лишь три субъекта федерации: это республика Алтай, Ненецкий и Чукотский автономный округи. Новых случаев за сутки — свыше полутора тысяч (1 786), на первом месте, по-прежнему, столица — на нее приходится больше половины. В пятерке активных очагов остаются Московская, Нижегородская и Ульяновская области, республика Коми и Санкт-Петербург. Власти Северной столицы тем временем утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Суммы стартуют от четырех тысяч рублей — это для людей, решивших погулять без веского повода. И заканчивают свой рост на 300 тысячах для юридических лиц. В Москве полицейские также получили право штрафовать злостных нарушителей, но нужно отметить, что речь идет о тех, кто находится на строгом карантине.

В Уфе больница закрылась на карантин вместе с пациентами На такой строгий режим посадили целую больницу в столице Башкортостана, вместе с врачами, персоналом и пациентами. Сейчас коронавирус подозревают у 170 человек, с учетом того, что многие уже сдали тесты, получили отрицательный и, что называется, вышли на свободу. «У большинства пациентов и врачей анализы отрицательные. У нас 170 результатов, которые подлежат повторной проверке и направлены в Роспотребнадзор с целью объективной оценки», — заявил глава Минздрава РБ Максим Забелин. По словам Забелина, все пациенты с вирусной пневмонией и признаками ОРВИ из этой клинической больницы в Уфе переведены в другие медучреждения. Сегодня, с разрешения оперштаба и Роспотребнадзора был освобожден корпус акушерства и гинекологии — там анализы оказались отрицательными и у сотрудников, и у пациенток. Так что сегодня всех выпишут, помещения продезинфицируют, после чего корпус заработает. Остальные же подразделения клиники ждут результатов повторного анализа.

Правительство купило у Центробанка Сбербанк Правительство купило Сбербанк у регулятора. В совместном заявлении Минфина и Банка России говорится о том, что последний продал правительству половину акций Сбербанка за 2,14 трлн рублей. Акции куплены за счет средств Фонда национального благосостояния. Теперь у Центробанка осталась одна акция Сбербанка стоимостью в 189,44 рублей. Такая формальность необходима для акционерного соглашения с правительством. Передать и ее планируется не позднее 6 мая. Ранее сообщалось, что кабмин будет гарантировать неизменность подходов к управлению Сбербанком.