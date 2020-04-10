Кадыров публично извинился за мат во время обсуждения границ Чечни и Ингушетии

Грозный, 10 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией, заключенного в 2018 году.

Нецензурное высказывание Кадыров допустил накануне на заседании оперштаба по коронавирусу. По словам политика, недовольные заключенным соглашением граждане, которые до сих пор поднимают эту тему, пытаются разрушить «братские отношения» народов Чечни и Ингушетии. По мнению Кадырова, таким людям лучше всего было бы пойти к «[здесь Кадыров использовал обсценную лексику, чтобы усилить посыл своего обращения] матери».

Сегодня министр Чечни по нацполитике и внешним связям Джамбулат Умаров заявил, что Кадыров высказался таким образом из-за стремления к самым точным формулировкам.

«Спрашивают, мол, нельзя ли было послать как-то по-другому… Конечно, мог! Нет, и не думайте, к чертовой матери не пошлешь… Какие, к черту, матери могут быть у шайтанов?! У них вообще ничего святого нет», — пояснил он в комментарии изданию «Подъем».

По мнению Умарова, классический вариант с посыланием к «ядреной матери» тоже не подходил, потому что так «можно было обидеть каких-либо мам, намекая на их большие габариты». Министр добавил, что Кадыров мог послать критиков соглашения «в Одессу-маму или к матери Терезе», однако, по его словам, ни одна «сострадательная натура возьмет на воспитание придурков без имени, родины и флага».

Таким образом, как подчеркнул Умаров, президент Чечни использовал максимально точные формулировки для «разжигателей розни между братьями».

Сам Рамзан Кадыров принес публичные извинения за свою эмоциональность перед старейшинам Чечни и Ингушетии, а также перед муфтием ЧР, находившимся рядом с Кадыров в момент этого высказывания, отмечает Infox.ru.

«Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы», — добавил чеченский лидер.

Кадыров при этом подчеркнул, что сожалеет только об этом нецензурном высказывании, но его позиция в отношении своих оппонентов по вопросу соглашения между Чечней и Ингушетией.