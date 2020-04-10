Путин готовится к новым переговорам по стабилизации цен на нефть

Москва, 10 апреля. Россия планирует провести новые переговоры по стабилизации цен на нефть. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидерами США и Саудовской Аравии.

«Вчера только с президентом Соединенных Штатов обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — отметил он.

Глава государства обратил внимание на то, что Россия и США способны находить точки соприкосновения, несмотря на политические противоречия. В качестве примера он привел успешное сотрудничество двух стран в космической сфере — в рамках программы МКС.

Напомним, что на днях состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.

Примечательно, что Мексике предлагалось сократить производство всего на 400 тыс. баррелей, однако страна проявила принципиальность в этом вопросе и отказалась снижать добычу больше, чем на 100 тыс. В результате, не найдя компромисса, мексиканская делегация покинула переговоры, сообщает НСН.

Отметим, что биржа слабо отреагировала на новости о новой сделке ОПЕК+. Стоимость Brent выросла несильно — до 31,82 доллара, а WTI, напротив, подешевела до 23,21 доллара.

Нефтяной кризис произошел в марте, когда сорвалась очередная сделка ОПЕК+. Саудовская Аравия, воспользовавшись отсутствием ограничений, увеличила добычу и объявила скидки на нефть, вызвав коллапс всего энергетического рынка. Ситуация усугубляется мировым кризисом, спровоцированным эпидемией коронавируса, который и так подкосил экономику, а также теплой зимой, из-за которой снизился спрос на нефть и газ.