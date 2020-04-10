Минздрав разработал «антикоронавирусный» рацион для россиян в самоизоляции

Москва, 10 апреля. Специальный рацион разработали для россиян, находящихся в самоизоляции или карантине. Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян.

По его словам, «антикоронавирусный» рацион в самое ближайшее время будет доступен. Виктор Тутельян пояснил, почему это важно.

«Потому что для того, чтобы защититься изнутри, мы должны обеспечить организм полноценным питанием, мы должны обратить внимание на эту стрессовую ситуацию, и, конечно, повысить свой адаптационный потенциал и защищенность против неблагоприятных факторов окружающей среды», — отметил он.

Как заметил диетолог, именно рацион питания может защитить организм изнутри. Виктор Тутельян пояснил, что семидневный рацион будет включать в себя традиционные продукты, комплекс витаминов и минералов, а также специализированные продукты со сниженной калорийностью.

Рацион будет доступен в самое ближайшее время на сайте института питания, федерального центра питания и безопасности пищи и Роспотребнадзора. По словам Тутельяна, общая калорийность нового рациона снизится до 1500-1700 в сутки. Академик РАН также посоветовал не забывать о физической активности в течение дня.

Ранее шеф-повар и автор YouTube-канала «Открытая кухня» Сергей Синицын поделился секретами «карантинной» кухни. У граждан на полках ждут своего часа запасы закупленных заранее круп, консервов и макарон, но даже ограниченный набор продуктов позволяет приготовить ряд интересных блюд, рассказал шеф-повар.

Как напоминает телеканал «360», коронавирусной инфекцией можно заразиться не только воздушно-капельным путем от другого человека, но и через сырую воду или еду. Сотрудники Военно-медицинской академии имени Кирова предупредили, что заболеть можно, если пить сырую воду или есть термически необработанные продукты.