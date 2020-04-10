В Госдуме оценили просьбу банков не принимать закон об отмене комиссии за услуги ЖКХ

Банковский сектор за прошлый год получил беспрецедентную прибыль; ему по силам взять на себя расходы по транзакциям в сфере ЖКХ. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Валерий Гартунг.

Сокращение точек

Специалисты предупредили о возможном сокращении точек по оплате за ЖКХ на территории РФ в том случае, если Госдума примет закон об отмене банковской комиссии с таких платежей. Соответствующее письмо несколько экспертных ассоциаций направили на имя председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

На рассмотрении Госдумы находится документ, предусматривающий введение запрета на взимание кредитными организациями, операторами почтовой связи, платежными агентами, в том числе банковскими комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг ЖКХ.

«Одновременное вступление в силу постановления и введение запрета на взимание комиссий с граждан при оплате ЖКУ приведут к сокращению сети по приему платежей, включая дистанционные онлайн каналы. При этом под угрозой окажутся не только платежи за ЖКУ, но и другие виды платежей, такие, как взносы на капремонт, налоги и другие платежи в бюджет», — говорится в тексте письма.

«При этом объективная проблема дороговизны платежей для жителей удаленных и малонаселенных пунктов не только не решится, но и усугубится, поскольку для них просто не останется доступных сервисов по приему платежей всех видов», — подчеркивают авторы обращения.

Причин нет

Как отметил Валерий Гартунг, банкиры, прежде всего, думают о своем бизнесе. И на фоне беспрецедентных прибылей, которые они получили за прошлый год (более полутора триллиона рублей), банки могли бы взять на себя такие расходы, уверен политик.

«В банках, как и в любых других компаниях, каждый отдельный бизнес, его экономика, считается отдельно. И соответственно, если какой-то вид деятельности, например, убыточный, и если на рынке существует жесткая конкуренция, то тогда компании действительно сокращают убыточные направления и увеличивает прибыльные. Это закон рынка. Но на российский финансовый рынок я бы это не стал распространять», — пояснил Валерий Гартунг.

По словам политика, причина этого кроется в том, что российский финансовый рынок монополизирован госбанками. И они фактически диктуют стоимость услуг на российском рынке всей экономике и стране.

«И я абсолютно убежден, что банкам по силам взять на себя расходы на оплату (транзакции) услуг ЖКХ. Понятно, что сама по себе транзакция — это еще и клиентская база. Я не вижу оснований и причин для того, чтобы идти банкам на встречу», — заключил Валерий Гартунг.

Письмо Володину было подписано Ассоциацией банков России, Ассоциацией «Финансовые инновации», Ассоциацией участников рынка электронных денег и денежных переводов, Национальным советом финансового рынка, Национальной платежной ассоциацией.