Представители Максима Фадеева и Глюкозы высказались о банкротстве совместной студии

Москва, 10 апреля. Сообщения СМИ о банкротстве киностудии «Глюкоза продакшн» являются недостоверными. Об этом заявили представители продюсера Максима Фадеева и певицы Глюкозы, которым принадлежит студия.

Менеджер Фадеева Серафим Дубанов опроверг публикации, заявив, что не обладает данными о закрытии проекта.

«Мы такой информацией не владеем. А эта новость не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Таким же заявлением отметился и концертный директор Глюкозы Александр Качан.

«Впервые слышу об этом», — заявил представитель певицы.

Кроме того, об отсутствии подобных сведений рассказали и в самой студии.

Ранее в СМИ появилась информация, что студия Фадеева и Глюкозы признана банкротом, а заявлением об этом уже якобы подано в арбитражный суд, передавала «Газета.ру».

Совместная студия артистов занималась созданием мультипликационных клипов Глюкозы. Компания известна провальной работой «Савва. Сердце воина», которая отметилась весьма скромными сборами в прокате. Переименование проекта в «Студию-А» также не принесла успехов владельцам.

Ранее сообщалось, что Фадеев решил выпустить на сцену новую исполнительницу с псевдонимом «Глюкоза». При этом творчество артистки будет в прежнем стиле, передает телеканал «360».