Путин заявил о продолжении взаимодействия с США по коронавирусу

Москва, 10 апреля. Россия продолжит контактировать с США по вопросам борьбы с распространения коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Национальный лидер отметил, что Россия имеет богатый опыт международного взаимодействия по различным проблемам.

«Мы сейчас пытаемся организовать работу и с актуальными проблемами. Не хочется об этом говорить, но приходится. Имею в виду борьбу с пандемией, имею в виду ситуацию на мировых рынках», — сказал Путин.

Напомним, США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом. По последним данным, в стране выявлено свыше 460 тысяч случаев заражения инфекцией. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали более 16 тысяч человек, выздоровели пока только 25 тысяч пациентов.

Ранее Россия направила в США гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией COVID-19.