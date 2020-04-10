Российские космонавты поделились любимыми песнями и дали советы по самоизоляции

Кто точно знает толк в самоизоляции, так это люди, побывавшие в космосе. Специально ко Дню космонавтики «Роскосмос» и Яндекс.Музыка создали плейлисты с комментариями российских космонавтов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

О своих любимых треках рассказали Герои Российской Федерации, летчики-космонавты Олег Артемьев, Александр Мисуркин, Сергей Прокопьев и Сергей Рыжиков. К 12 апреля музыкальный сервис Яндекс предложил слушателям атмосферу Международной космической станции: она создается с помощью формата плейлистов, в которых музыкальные треки сочетаются с комментариями самих космонавтов и «космическими звуками».

Кстати, фон для рассказов создала нейросеть, запущенная специально для этого проекта. Космонавты рассказывают о любимых песнях, профессиональных традициях, делятся забавными историями из жизни на орбите и советами для комфортной самоизоляции. И да, так мы узнали, что слушают в космосе.

Так, космонавты посоветовали ставить на звонок будильника энергичную музыку. По их опыту, легче всего просыпаться под народные песни «Ой, ты, Порушка-Параня» и «Ах ты, степь широкая», а также «Проснись и пой» Ларисы Мондрус. Важные и ответственные дела, на которые требуется воля и настроение, космонавты рекомендуют под рок-музыку и саундтреки к любимым кинофильмам: например, «Кубу» группы «Ночные снайперы», «Мое сердце» группы «Сплин», «Believer» группы Imagine Dragons и «Ваше благородие, госпожа удача» из «Белого солнца пустыни».

Всем россиянам на самоизоляции космонавты посоветовали найти новое хобби или дело, чтобы качественно заполнить свободное время. По их словам, на борту космической станции все дни расписаны поминутно: основная часть времени посвящена проведению уникальных научных экспериментов, которые невозможно провести на Земле. Лишь ближе к вечеру у них появляется несколько минут свободного времени, которое они проводят за чтением книг, игрой на гитаре, фотографированием Земли, а также иногда устраивают концерты. Например, первым космическим диджеем стал итальянский астронавт Лука Пармитано — он сыграл свой сет для музыкальных фанатов на Ибице прямо из модуля Columbus на МКС.