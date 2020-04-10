Пьяный Прилучный избил Муцениеце и выгнал семью из дома

Москва, 10 апреля. Актриса театра и кино Агата Муцениеце пожаловалась на избиение со стороны супруга Павла Прилучного.

Муцениеце записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении Павла Прилучного. Актриса утверждает, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома.

«Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он в неадеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома», — пояснила актриса.

Муцениеце также добавила, что не хотела предавать огласке данный инцидент, однако это единственный способ защитить себя и своих детей. По ее словам, Прилучный пьет без перерыва на протяжение последних 10 дней, поэтому «токсины закрыли мозг».

Стоит отметить, что слухи о проблемах в семье Прилучных ходили давно, однако новость о разводе стала полной неожиданностью для поклонников. По словам Муцениеце, они с мужем перестали понимать друг друга. Актриса призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.

Стоит отметить, что Прилучный и Муцениеце познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа». Летом 2011 года они заключили брак. В 2013 году у них родился сын. В 2016 году у супругов родилась дочь.