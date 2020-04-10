Нарколог Минздрава оценил риск заражения коронавирусом из-за алкоголя

Москва, 10 апреля. Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусной инфекцией, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

По его словам, алкоголь вредит клеткам, из-за чего инфекции легче проникнуть в организм.

«Клетки начинают работать плохо, в том числе иммунные, и, естественно, инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче», — сказал врач в эфире «Эха Москвы».

Брюн добавил, что в условиях эпидемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук, однако он сушит кожу и на ней появляются микротрещины, указал телеканал «360».

«С одной стороны, идет дезинфекция, а с другой, открываются ворота для инфекции. Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», — сказал главный внештатный нарколог Минздрава.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения в 57 регионах. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 11 917 человек. За весь период от инфекции скончались 94 человека, отметила «Вечерняя Москва».

Первые случаи заражения новым типом коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Китайские власти считают, что созданием нового вируса занимались США. Некоторые эксперты, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин согласен с утверждением Пекина. По словам эксперта, новый тип вируса был разработан в одной из секретных лабораторий Пентагона пять лет назад.