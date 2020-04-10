РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и Пасху молиться дома

Москва, 10 апреля. Российская православная церковь (РПЦ) рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и на Пасху молиться дома. Об этом сообщает рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Telegram-канале группы отмечается, что соответствующие рекомендации относительно проведения молитв на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период направлены в епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — отмечается в сообщении.

Руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, настоятель московского Храма святителя Алексия протоиерей Владимир Духович в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что в православных храмах Москвы принимаются дополнительные санитарно-гигиенические меры во время богослужений в связи с коронавирусом, однако суть церковных таинств от этого абсолютно не меняется.