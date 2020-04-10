Мексика создала угрозу для нового нефтяного кризиса на встрече ОПЕК+

Москва, 10 апреля. Власти Мексики рискуют спровоцировать образование нового мирового кризиса нефти из-за нежелания сокращать объемы добычи нефти.

На встрече ОПЕК+ экспортеры договорились с мая сократить производство углеводородного сырья на 10 млн баррелей в сутки с постепенным снижением этого показателя — сначала до 8 млн, затем до 6 млн. Россия и Саудовская Аравия снизят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки (сейчас они добывают по 11 млн баррелей), пишет «Газета.ру».

Примечательно, что Мексике предлагалось сократить производство всего на 400 тыс. баррелей, однако страна проявила принципиальность в этом вопросе и отказалась снижать добычу больше, чем на 100 тыс. В результате, не найдя компромисса, мексиканская делегация покинула переговоры, сообщает НСН.

Перед встречей ОПЕК+ цены на нефть начали расти, что объясняется вселяемым в инвесторов оптимизмом, однако после переговоров они вновь остановились в пределах 30 долларов.

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent в пятницу выросла до 31,82 доллара, однако майские фьючерсы WTI снизились до 23,21 доллара, установив своеобразный антирекорд.

Напомним, что в марте цены на нефть резко обрушились в результате развязанной Саудовской Аравией «ценовой войны». Эр-Рияд, возмущенный отказом России еще сильнее сокращать добычу в рамках уже существующих ограничений, увеличил объем экспорта и снизил цены на сырье, спровоцировав коллапс всего энергетического рынка. Ситуация усугубляется мировым кризисом, спровоцированным эпидемией коронавируса, который и так подкосил экономику, а также теплой зимой, из-за которой снизился спрос на нефть и газ.