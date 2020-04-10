Сирия, 10 апреля. Сириец пострадал под огнем союзников Турции в северной части Алеппо. Взрыв на пути следования патруля SDF**** произошел в Дейр-эз-Зоре. В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации шести курдских боевиков на севере Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию местности в городе Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: спровоцировала перестрелки с САА на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на пути следования курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: открыли огонь по контролируемым курдскими бандгруппами районам неподалеку от Тель-Рифата в Алеппо; обвиняются в похищении человека в Африне.

ВС Турции: заявили о нейтрализации шести членов РПК или YPG на севере САР; перебросили в Идлиб очередной конвой с бетонными блоками.

Провинция Алеппо

Протурецкие боевики открыли огонь по контролируемым курдскими бандгруппами районам неподалеку от Тель-Рифата. Агентство новостей ANF News сообщает о том, что под ударом «Сирийской национальной армии» оказались населенные пункты Мараназ, Аль-Маликия, Аль-Акиба и Шаваригат аль-Арз на границе с Африном. В результате обстрела ранения получил один из жителей города Аль-Акиба. О том, что побудило союзников Турции открыть огонь, неизвестно.

Между тем появилась информация о похищении одного из гражданских лиц в Африне. Сообщается, что сириец по имени Бешар Менан Эмин родом из деревни Чивак в районе Маабетли пропал после ареста членами протурецких формирований несколько дней назад. Родственники мужчины до сих пор не были осведомлены о его местонахождении.

Провинция Дейр-эз-Зор

В оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах провинции снова прогремел взрыв. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NORSFS2), сработало СВУ, заложенное на пути следования патрульных автомобилей курдских боевиков. Отмечается, что в составе патруля следовали несколько высокопоставленных членов формирования. Точные данные о месте происшествия пока уточняются. О возможных жертвах среди членов SDF также ничего неизвестно. По предварительным сведениям, бомба на шоссе была установлена террористами «Исламского государства», действующими в составе так называемых спящих ячеек.

Telegram-канал (alikhbariasy) сообщает о том, что в административном центре провинции завершился очередной этап работ по разминированию местности. Саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) обследовали квартал Аль-Малиха на юго-западе Дейр-эз-Зора в период с 12.00 до 14.00. Об итогах проведенных мероприятий пока ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в Идлиб въехал новый военный конвой ВС Турции. Колонна проследовала через пограничный переход «Кафр-Лусин». По данным медиапортала Halab Today TV, в провинцию прибыла очередная партия бетонных блоков.

Тем временем на юге региона возобновились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и террористов, спровоцированные последними. По данным интернет-портала Aleppo Media Center, в ответ на провокации боевиков военнослужащие правительственных подразделений открыли огонь по военным объектам связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» бандгрупп на подступах к населенному пункту Кансафра. Напомним, в рамках российско-турецкого соглашения от 5 марта в зоне деэскалации Идлиб был введен режим прекращения огня, который террористы нарушают практически ежедневно.

Провинция Ракка

Турецкое Минобороны обнародовало новую информацию о ходе поисково-разведывательных мероприятий в северных районах Сирийской Арабской Республики (САР). В соответствии с данными, опубликованными на официальной странице оборонного ведомства в сети Twitter (tcsavunma), в зоне операции «Источник мира» были нейтрализованы два члена Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны (YPG). Утверждается, что они попытались проникнуть на подконтрольные Турции территории.

Еще четыре курдских боевика были ликвидированы в северной части Алеппо, в местах проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

1 Организация запрещена на территории РФ.