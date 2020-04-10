Пригожин не исключил развода с Валерией из-за частых ссор

Москва, 10 апреля. Брак Иосифа Пригожина и певицы Валерии в условиях самоизоляции переживает проверку на прочность. Об этом продюсер рассказал в YouTube-канала «Алена, блин!»

Из-за карантина супруги стали регулярно находиться рядом друг с другом, из-за чего возникают частые ссоры. Валерия становится постоянным свидетелем телефонных разговоров мужа и «пытается вставить свои пять копеек».

«А если я на эмоциях говорю: «Пожалуйста, Лера!», она отвечает: «Вот таким тебя должны люди увидеть! Какой ты злой!» На этом фоне возникает конфликт», — рассказал Пригожин.

При этом, по его словам, они никогда не повышают друг на друга голос и не используют при общении ненормативную лексику.

«Если из-за коронавируса мы не разойдемся — это будет большое счастье», — беспокоится продюсер за будущее своих семейных отношений.

Ранее Пригожин и Валерия разошлись во мнении по поводу приговора голливудскому режиссеру Харви Вайнштейну, которого признали виновным в сексуальном насилии. Супруг певицы высказал точку зрения, что суд вынес несправедливое решение, дав слишком жесткое наказание для пожилого человека. Он также выразил жалость из-за дальнейшей судьбы режиссера, который скорее всего проведет остаток жизни в заключении. Сама же Валерия заметила, что возраст не может служить оправданием для преступника, передает «Газета.ру».