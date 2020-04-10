Петербургскому штабу Навального грозит свыше 100 тыс. штрафа за нарушения при сборе данных

Санкт-Петербург, 10 апреля. Петербургский штаб главы признанного иноагентом ФБК блогера Навального могут оштрафовать на 100 тыс. рублей за серьезные нарушения при сборе личных данных.

По данным авторов Telegram-канала «Фонд Бабла с Коррупцией», нарушения закона были допущены в марте, когда навальнисты собирали людей для городских участковых избирательных комиссий.

Участники должны были заполнить анкеты в онлайн-формате. Отвечал за сбор сведений Иван Жданов, обработку полученной информации проводило ООО «Страна приливов». При этом и ФБК, и данная организация нарушили законодательные нормы по обработке персональных данных.

В частности, в анкетах отсутствовал текст соглашения об обработке персональных данных (нарушение ст. 9 №152-ФЗ). Было дано только указание на фирму, которое собирает и обрабатывает данные граждан, а это вводит граждан в заблуждение, ведь они не знают, каким образом будут обрабатываться их данные

Во-вторых, «Страна приливов», согласно информации Роскомнадзора, имеет право собирать и обрабатывать данные только покупателей товаров только с целью исполнения гражданско-правовых договоров. Таким образом, на лицо нарушение ст. 5 №152-ФЗ.

Таким образом, за отсутствие свободного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, навальнистам грозит штраф до 30 тыс. рублей, за непредоставление субъекту персональных данных информации, касающейся обработки этих данных, – штраф до 40 тыс. руб., а обработка данных, несовместимая с целями сбора персональных данных, наказывается штрафом до 50 тыс. рублей. Общая сумма штрафов превышает 100 тыс. рублей.