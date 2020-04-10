Эксперты предупредили о возможном сокращении пунктов оплаты ЖКХ в России

Москва, 10 апреля. Эксперты предупредили о возможном сокращении точек по оплате за услуги жилищно-коммунального хозяйства в России, если будет принят законопроект об отмене банковской комиссии с таких платежей. Соответствующее письмо было направлено председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В письме отмечается, что «введение запрета на взимание комиссий с граждан при оплате ЖКУ приведут к сокращению сети по приему платежей».

«При этом под угрозой окажутся не только платежи за ЖКУ, но и другие виды платежей, такие, как взносы на капремонт, налоги и другие платежи в бюджет», — предупредили эксперты.

По их словам, в случае принятия законопроекта проблема дороговизны совершения платежей для жителей удаленных и малонаселенных пунктов только усугубится, так как «для них просто не останется доступных сервисов по приему платежей всех видов».

Эксперты призвали при рассмотрении законопроекта опираться исключительно на сбалансированный подход. Также авторы письма предложили продлить срок обсуждения документа.

Напомним, депутат Госдумы, член ЛДПР Василий Власов предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время принятых из-за коронавирусной инфекции превентивных мер. Соответствующее предложение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву. Автор инициативы отметил, что помимо общего сокращения доходов россиянам приходится нести дополнительные издержки из-за повышенных вследствие пребывания дома в течение длительного периода счетов за ЖКУ.