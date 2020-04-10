Десятки стран обратились к России за помощью из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. Свыше 30 стран обратились к России с просьбой предоставить аппараты искусственной вентиляции легких из-за эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу заявил замглавы Министерства торговли и промышленности РФ Олег Бочаров.

«Мы считаем, что у нас есть все для того, чтобы сконцентрировать наши мощности, потенциал — не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов — и до конца года создать специальную программу», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Бочаров сравнил мобилизацию производителей медицинского оборудования с промышленными предприятиями Советского Союза, которые в годы войны смогли быстро перестроиться и увеличить объем производства для нужд фронта. В апреле производство медицинской техники планируется увеличить в 8 раз, в мае — в 25 раз, в июне — в 30 раз.

В ближайшее время в России будет сформирован консорциум предприятий медицинского производства, который поможет наладить выпуск отечественной продукции по наиболее важным направлениям, пишет «Газета.ру».

Отметим, что Россия уже оказала помощь ряду стран в связи с мировой эпидемией коронавируса. Так, например, Москва направила в Италию несколько самолетов с медицинским оборудованием и специалистами (военные врачи и вирусологи). Последние работают в итальянском Бергамо, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Аналогичную помощь Россия предоставила Сербии, а в начале года, когда главный очаг коронавируса находился в Китае, Москва предоставила Пекину гуманитарную помощь с медицинскими масками и медицинскими приборами.