Хранитель фонда музея истории Петербурга: Даже во время блокады проводили экскурсии

Пустой пляж, безлюдная площадь и гулкая тишина — Петропавловская крепость полностью закрыта для посетителей из-за пандемии COVID-19. Такого масштабного локдауна музеи Северной столицы не видели даже во время блокады Ленинграда, но это — совершенно не повод думать, что они не переживут пандемию и в будущем останутся без посетителей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Петропавловская крепость исторически — сердце города. День, когда заложили ее первый камень, и является датой основания Санкт-Петербурга. Сейчас это сердце замерло: ни туристов с фотоаппаратами, ни влюбленных парочек у Невских ворот. Но так кажется только на первый взгляд. Хранитель фонда советской и современной живописи и графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга Вера Ловягина рассказала, что происходит за закрытыми воротами Петропавловской крепости.

— Как «коронавирусные меры» изменили жизнь музея?

— Заячий остров полностью закрыт: имеется в виду Петропавловская крепость. Все филиалы тоже закрыты. Но у нас есть YouTube-канал, где мы регулярно показываем фильмы, которые рассказывают о наших выставках. В социальных сетях — Instagram, «ВКонтакте», Facebook — постоянно обновляются страницы. Мы рассказываем о коллекциях, которые есть в нашем собрании, проводим онлайн-экскурсии. Недавно была большая экскурсия по Петропавловской крепости, Петропавловскому собору, которую вела Ольга Слепенкова. Постоянно транслируются репортажи с выставок, которые сейчас проходят. Это и «О дивный детский мир» в Инженерном доме Петропавловской крепости, и «Утраченные адреса Петербурга» в особняке Румянцева.

— Как работают сотрудники музея?

— Все сотрудники работают удаленно. У нас много работы, связанной с различными научными изысканиями, с работой над каталогами. Поэтому у всех работа есть. Никто просто так не сидит.

— Если никого нет, кто следит за состоянием экспонатов и выставок?

— К величайшему сожалению, пока, до 30 апреля, этот вопрос не решен. Но на территории крепости постоянно находится служба безопасности. А поскольку все фонды находятся в крепости, то они наблюдают за внешним состоянием помещений.

— Возможно, я не права, но в моем понимании музей — институт достаточно статичный, который редко поддается изменениям. Насколько трудно дался вам полный переход в онлайн-формат?

— Все было подготовлено. Мы вели подготовку ранее, это работа не сегодняшнего дня. Это те наработки, которые уже были сделаны и которые постоянно развиваются. То есть это не было так, что мы сейчас схватились за голову — «Что же нам делать и как быть?». Это та работа, которая, по сути дела, продолжается. Просто она стала более интенсивной, и все. Поэтому не могу сказать, что онлайн-вещание для нас — какая-то новинка. Может быть, не было каких-то экскурсий и лекций, но их появление планировалось.

— Вы не боитесь, что онлайн-формат полюбится зрителям настолько, что после пандемии они и дальше продолжат смотреть онлайн-экскурсии, а в сами музеи — не вернутся? Не боитесь, что посетителей станет меньше?

— Нет, этого не произойдет. Наоборот, насколько я поняла — не так часто слежу за онлайн-передачами, — когда речь идет о каких-то экспонатах, связанных с эрмитажной коллекцией, люди жалуются, что лучше было бы увидеть все воочию. Когда знаешь историю предмета, естественно, желание посмотреть на него становится значительно больше. Уже есть определенный стимул пойти посмотреть: я услышал об этом произведении, знаю историю его создания, знаю что-то о художнике, знаю, к какой школе и какому направлению имеет отношение эта картина, и мне очень хочется посмотреть на нее другими глазами. И посмотреть подлинник, а не просто картинку. Это очень хороший стимул. Одно дело — идти просто рассматривать экспонат, а другое — идти уже подготовленным. Поэтому, мне кажется, думать, что будет меньше посетителей — совсем неверно.

— То есть этот формат, в который ушли музеи из-за эпидемии, в какой-то степени играет им на руку?

— Да. Во-первых, у людей возникнет определенный все-таки голод после такого длительного сидения дома, и захочется непременно куда-то пойти. Ну а поскольку наш город славен музеями, то, естественно, это первое, что возникает в мыслях. И потом, интерес к музею вообще повысился за последние годы значительно. Достаточно большое количество молодежи ходит практически во все музеи. Такого, чтобы огромные очереди стояли, давно уже не было, а последние годы этим как раз и отличается: очереди и в музеи, и на выставки, и в Манеж, и в Русский музей, и в Эрмитаж… и к нам в музей тоже стремятся. Очереди стоят не только из туристов, но и из людей, которые живут в нашем городе. Поэтому, думаю, люди должны пойти.

— Такое масштабное закрытие, как сейчас, уже было в истории музея?

— Наверное, это впервые, и это для всех музеев характерно. Потому что даже во время блокады проводили экскурсии и в Эрмитаже, и в Русском музее. Интересно то, что в Эрмитаже не было картин — висели рамы, а экскурсоводы рассказывали о картинах, которые были в этих рамах. Конечно, экскурсий было мало, но, тем не менее, они проводились, и музей не был совсем закрыт. А такое вот состояние, чтобы в течение месяца [закрыто] — это, наверное, впервые.