МЧС России в Воронежской области впервые провело противопожарный рейд с помощью дронов

Воронеж, 10 апреля. МЧС России теперь контролирует пожароопасную обстановку с помощью беспилотной авиации – первый такой рейд прошел 9 апреля в Новоусманском районе Воронежской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ведомстве уточнили, что за три часа работы инспекторы с воздуха обнаружили 10 случаев нарушения правил пожарной безопасности.

«От «летающего инспектора» не скроется ни один дымок, — камера скрупулезно фиксирует все термоточки. Кроме того, фото и видеозаписи с дронов служат доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях», — рассказали в МЧС России.

Оперативно-рейдовая группа укомплектована беспилотной летательной авиацией, автомобилями повышенной проходимости, средствами космического мониторинга. Спецтехника помогает инспекторам выявлять нарушителей особого противопожарного режима, который введен в регионе с 1 апреля.

По данным спасателей, с начала марта в регионе произошло около 1,5 тысяч пожаров на отрытых территориях. 70% пожаров — следствие неосторожного обращения с огнем, говорят в МЧС. Разведенные костры для сжигания мусора зачастую выходят из-под контроля и превращаются в обширные палы. К примеру, 8 апреля едва не сгорело почти 850 участков в пределах 3 садоводческих товариществ. Кроме того, пожарные МЧС России с трудом спасли от огня село Щучинские Пески Воронежской области.