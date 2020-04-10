Брутер оценил шансы Клинтон стать вице-президентом при Байдене

Предвыборные опросы, проводимые американским телеканалом Fox News, нельзя принимать за чистую монету — он отстаивает интересы действующего президента США Дональда Трампа и потому всегда слегка завышает его результаты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал известие вышеупомянутого канала о том, что, согласно его социологическому исследованию, американский лидер «подтянул» свой рейтинг и сравнялся по популярности со своим противником на грядущих президентских выборах в ноябре 2020 года Джо Байденом. Теперь, если верить Fox News, оба политика имеют по 42% потенциальных голосов избирателей, в то время, как еще в марте за Трампа были готовы проголосовать всего 40%, а за его соперника из Демократической партии — 49%. Однако в действительности, по словам Брутера, последние цифры актуальны до сих пор.

«Ситуация сохраняется: Байден опережает своего президента примерно на 5–6%, и так будет продолжаться еще достаточно долго. Однако в целом это не гарантирует ему победы, как и Трампу — поражения. Реально ситуация начнет меняться только после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад, и начнется реальная избирательная кампания — думаю, это будет в начале лета, либо несколько позже», — считает политолог.

По его убеждению, настроения в США сейчас настолько неопределенные, что пытаться их как-то социологически «замерять» нет никакого смысла. Также собеседник ФАН не согласился с распространенным среди аналитиков мнением, что Байден растерял часть своей популярности по причине того, что был лишен возможности проводить во время эпидемии коронавируса митинги — в то время как президент США ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о том, как борется с COVID-19 и спровоцированным им экономическим кризисом.

«Подобные факторы не приводят к существенным изменениям в поддержке населения, — считает эксперт. — Электорат между демократами и республиканцами основательно поделен, и реальная борьба будет вестись за оставшиеся 15% неопределившихся граждан. Для которых, я в этом убежден, не играет особой роли присутствие либо отсутствие Трампа в публичном поле. Что для них действительно важно, так это рабочие места, увольнения, развитие эпидемии и прочее тому подобное».

Брутер также подверг сомнению мнение ряда политологов, считающих, что Байден возьмет себе в вице-президенты якобы имеющую большое влияние в Демократической партии участницу предыдущей предвыборной гонки с Трампом США Хиллари Клинтон, которая в случае победы на выборах будет фактически управлять государством.