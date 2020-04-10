Сын Джигарханяна назвал «ушлой интриганткой» оскорбившую его Цымбалюк-Романовскую

Москва, 10 апреля. Сын актера Армена Джигарханяна Степан в жесткой манере ответил экс-супруге отца Виталине Цымбалюк-Романовской. Таким образом он отреагировал на обвинения пианистки в том, что он живет за счет отца.

Мужчина ответил на претензии бывшей родственницы, назвав ее «патологической лгуньей». По его мнению, Виталина отличается расчетливостью и стремлением к наживе.

«Она врет журналистам о наших хороших отношениях, о том, что никаких разногласий между нами нет, что мы друг друга уважаем, а сама тихой сапой собирает слепых клуш и пишет гадости об мне одну за другой», — отметил Джигарханян-младший.

Он также добавил, что публичным заявлениям Цымбалюк-Романовской верить нельзя.

«Виталина — патологическая лгунья и ушлая интриганка. Я специально выложил на своей страничке ее оскорбления, чтобы люди видели и знали, что она говорит обо мне», — резюмировал сын именитого артиста.

Ранее Цымбалюк-Романовская в интервью сказала, что Степан Джигарханян живет за счет отца и развлекается азартными играми, причем якобы уже находится в черных списках западных стран.

В ответ сын Джигарханяна заметил, что украинская пианистка намеренно дает скандальные интервью, чтобы в очередной раз привлечь внимание к своей персоне.