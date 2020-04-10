В ЛНР объяснили, почему Киев не получит согласие «нормандской четверки» на онлайн-саммит

На протяжении трех последних заседаний в «минском формате» Киев в одностороннем порядке блокирует достижение решений по вопросам безопасности. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Предложение Киева

Украинские власти из пандемии нового типа коронавируса собираются обсудить с лидерами «нормандского формата», (Украина, Германия, Франция и Россия) возможность проведения саммита по урегулированию ситуации на территории Донбасса в онлайн-режиме. С таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Вариант проведения «нормандского саммита» в онлайн-режиме пока что предметно не обговаривается, но мы работаем над тем, чтобы получить согласие всех трех стран — РФ, Франции, Германии — на проведение такого саммита», — заявил Кулеба в ходе брифинга.

Он отметил, что формат проведения саммита можно будет обсуждать после определения даты его проведения.

Украина не выполняет обязательства

Как отметил Родион Мирошник, никаких оснований для проведения саммита «нормандской четверки» сегодня нет. Хоть в очном, хоть в дистанционном формате, уверен политик.

«Из семи пунктов заявления Парижского саммита в полной мере Украина не выполнила ни одного. Есть подвижки по обмену пленными, но к формуле «всех на всех» они тоже отношения не имеют. Кроме того, Киев не выполнил обязательства по процессуальной очистке передаваемых людей. Зачем встречаться лидерам, если предыдущие договоренности не выполнены?» — задается вопросом Родион Мирошник.

Как минимум три последних заседания в «минском формате» Киев в одностороннем порядке блокирует достижение решений по вопросам безопасности, заметил политик Луганской Народной Республики. Более того, по вопросам политического урегулирования вообще нет никаких подвижек, обратил внимание Родион Мирошник.

«Рассуждения о возможности саммита в ближайшее время — это лишь односторонние пожелания Киева, которые вряд ли разделяют остальные участники переговорного формата. Конструктивных оснований для него сегодня нет», — заключил Родион Мирошник.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.