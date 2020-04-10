Генерал-майор назвал «трусливыми преступниками» виновников сноса памятник Коневу в Праге

Москва, 10 апреля. Ответственных за снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге следует считать трусливыми преступниками, об этом рассказал председатель президиума «Офицеров России» герой России генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, памятник маршалу Коневу собирались снести в течение нескольких лет, но решились на это только при карантине.

«Так трусливо и опасливо ведут себя только преступники. И ответят они за это как преступники», — уточнил он.

Он напомнил, что ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника маршалу Коневу. Как пишет РИА Новости, Липовой добавил, что это сделано «не для пиара, а чтобы наказать тех, кто это сделал».

Напомним, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо чешскому коллеге с просьбой передать России памятник легендарного советского полководца маршала Ивана Конева. Примечательно, что против сноса памятника выступали местные жители, ветеранские организации и президент страны.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу является преступлением и может осложнить отношения Чехии и России.